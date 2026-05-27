Un uomo di 33 anni è stato trasferito in cella dopo aver ingerito droga durante un inseguimento. I carabinieri, durante una perquisizione domiciliare, hanno trovato sostanze stupefacenti e strumenti utilizzati per il consumo. In precedenza, il sospettato era stato sottoposto ai domiciliari, ma ora è stato arrestato. La polizia ha confermato che il soggetto ha evitato l’intossicazione ingerendo la droga.

? Punti chiave Come ha fatto il trentatreenne a evitare l'intossicazione durante l'inseguimento?. Cosa hanno trovato i carabinieri nella casa del sospettato dopo la perquisizione?. Perché il giudice ha deciso di trasformare i domiciliari in carcere?. Come operava lo spacciatore nelle zone della movida vicino a piazza Mazzini?.? In Breve Tentativo di ingoiare 8 dosi di cocaina durante il controllo in via Arditi.. Sequestrati 2mila euro in contanti e 4 dosi di droga in abitazione.. Perquisizione domestica ha rinvenuto bilancino di precisione e strumenti per confezionamento.. L'avvocato Alfredo Fortunato assiste il trentatreenne dopo l'udienza della magistrata Maria Vallefuoco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Santa Rosa, addio ai domiciliari: in cella chi ingoia la droga

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