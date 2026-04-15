Vede la polizia e ingoia la cocaina | arrestato e messo ai domiciliari in ospedale

Un cittadino albanese di 27 anni è stato arrestato in Spoleto dalla polizia con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. Durante un controllo, ha ingerito della cocaina davanti agli agenti e successivamente è stato portato in ospedale. È stato poi messo agli arresti domiciliari. L’episodio si è verificato nel corso di un’operazione di polizia nella città umbra.

La polizia di Spoleto ha arrestato un cittadino albanese di 27 anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il giovane è stato intercettato dagli agenti al volante di un'auto lungo la Flaminia. Il suo comportamento ha fatto insospettire i poliziotti che hanno perquisito lui e.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Bari, trasporta sei chili di cocaina: arrestato un 21enne bergamasco

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Spacciatore vede la polizia e ingerisce la droga: arrestato (ma prima portato in ospedale)Mentre spacciava è stato sorpreso dalla polizia e ha deciso di ingerire diverse dosi di droga finendo in pronto soccorso.

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Vede la polizia e getta la droga: trovato con 72 grammi di hashishSono perciò intervenuti con una perquisizione: l’uomo, un cittadino marocchino del 1992 con precedenti e irregolare, aveva con sé 72 grammi di hashish e 40 euro. È stato quindi arrestato per ... milanotoday.it

Vede la polizia e accelera, scatta l'inseguimento: ecco perché scappavaAd Afragola un 36enne è stato arrestato dalla Polizia per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In via San Marco, gli agenti del Commissariato di Afragola hanno notato ... napolitoday.it

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Mentre il Fondo Monetario vede la recessione arrivare, alla Fox Trump dice che la guerra è vicina alla fine (avrà parlato con Israele prima) e potrebbero esserci altri colloqui ad Islamabad. Il Papa Trump insiste. Non riesce a chiedere scusa x.com