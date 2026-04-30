Un uomo sottoposto agli arresti domiciliari è stato trasferito in carcere a Crotone dalla Corte di Appello di Catanzaro. La decisione è arrivata a seguito di accertamenti legati a comportamenti ritenuti incompatibili con la misura alternativa. La vicenda riguarda un episodio di abuso di droga. La persona coinvolta si trova ora all’interno di una struttura penitenziaria della città.

? Cosa sapere La Corte di Appello di Catanzaro trasferisce in carcere a Crotone un uomo ai domiciliari.. L'abuso di stupefacenti ha causato l'inasprimento della misura per il soggetto con precedenti penali.. Gli agenti della Squadra Mobile hanno trasferito in carcere a Crotone un uomo originario del territorio, precedentemente sottoposto a restrizioni domiciliari, dopo che la Corte di Appello di Catanzaro ha disposto il passaggio alla custodia cautelare. Il provvedimento, che segna un netto aggravamento della posizione giudiziaria dell’individuo, è scattato in seguito al mancato rispetto delle regole stabilite dall’Autorità Giudiziaria durante il periodo di arresti domiciliari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crotone, addio ai domiciliari: in carcere chi abusava di droga

Notizie correlate

Leggi anche: Coppia ai domiciliari finisce in carcere perché in casa è stata trovata droga

Leggi anche: Prata, addio ai domiciliari: in carcere lo spacciatore pluriprecedente

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Crotone, viola i domiciliari: arrestato e portato in carcere; Stalking e traffico di droga, due arresti dei carabinieri nel Crotonese · LaC News24; Inchiesta Teorema, la Provincia di Crotone revoca gli appalti: risolti i contratti con le ditte coinvolte; Crotone, viola i domiciliari: arrestato e trasferito in carcere dalla Polizia di Stato.

Crotone, viola affidamento in prova: uomo ai domiciliariCROTONE – Ha violato l’affidamento in prova ai servizi sociali e per questo è stato posto agli arresti domiciliari. La Polizia di Stato ha dato esecuzione al provvedimento di arresti domiciliari eme ... ilcrotonese.it

Crotone, incompatibile con carcere: giovane invalido sconterà pena ai domiciliariCROTONE -; È stato scarcerato Filippo, io giovane crotonese di 22 anni affetto da gravi patologie psichiatriche, ha lasciato la Casa Circondariale di Crotone ed è tornato presso il proprio domicilio d ... ilcrotonese.it

Crotone, viola i domiciliari: arrestato e trasferito in carcere - facebook.com facebook

A Crotone il 30 aprile 2026 attesa una giornata variabile: nubi diffuse, pioggia leggera a pranzo e vento in rinforzo nel tardo pomeriggio. Dettagli orari. #Meteo x.com