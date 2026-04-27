Acireale la Regione stanzia 500mila euro per il consolidamento della timpa di Santa Maria la Scala

La Regione ha deciso di destinare 500mila euro per la messa in sicurezza della Timpa di Santa Maria La Scala, in seguito al crollo di un masso lungo via Grotta delle Colombe. L’intervento è stato avviato per garantire la stabilità dell’area e prevenire ulteriori incidenti. La decisione arriva dopo il verificarsi di un evento che ha causato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali.

Scatta l’intervento urgente per la messa in sicurezza della Timpa di Santa Maria La Scala, dopo il recente crollo di un masso lungo via Grotta delle colombe. La presidenza della Regione – Dipartimento della Protezione civile ha disposto misure immediate per fronteggiare il rischio e tutelare.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Sopralluogo tecnico sulla Timpa a Santa Maria La Scala per verificare il rischio di distacchi rocciosiLe operazioni hanno previsto la mappatura dettagliata del costone roccioso con l’obiettivo di individuare eventuali criticità e il rischio di... Santa Maria della Scala. Restauro delle sedute esterne per 230mila euroPalazzo Pubblico dà il via libera al restauro delle panchine storiche in pietra fuori dal Santa Maria della Scala, in piazza del Duomo.