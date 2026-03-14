Julian Lennon, figlio del famoso musicista dei The Beatles, ha visitato il Santa Maria della Scala di Siena. È la sua prima volta in città e ha espresso il desiderio di organizzare una mostra in questa struttura. La visita si è svolta il 14 marzo 2026, attirando l’attenzione di chi segue le attività culturali locali.

Siena, 14 marzo 2026 – Julian Lennon al Santa Maria della Scala. L’artista, figlio del celebre musicista dei The Beatles, é passato per la prima volta in visita a Siena. Dopo una breve passeggiata in città, si é concesso una visita al museo cittadino, accompagnato dal dirigente del Comune Roberto Barbetti, dalla propria curatrice e dalla direttrice della Fondazione Museo Santa Maria della Scala Chiara Valdambrini. “Questa è la mia prima visita qui - ha raccontato Julian Lennon -. Ho sentito tantissime cose incredibili su Siena. E sono qui solo da meno di 24 ore, quindi non ho davvero avuto l’opportunità di vedere il posto a fondo. Ma per quella che è stata finora la mia esperienza, sono stupito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il figlio di John Lennon al Santa Maria della Scala: “Mi piacerebbe fare qui una mostra”

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