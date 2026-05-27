Sannio elezioni amministrative | tensioni nel PD e festa

Notizia in breve

Durante le elezioni amministrative nel Sannio, si sono verificati scontri tra membri del Partito Democratico, con alcune fazioni che si sono affrontate pubblicamente. Nel frattempo, nel Conservatorio Nicola Sala si stanno pianificando modifiche all’offerta formativa, legate all’introduzione di un nuovo programma di housing. La discussione tra i rappresentanti del partito riguarda soprattutto le responsabilità delle tensioni interne, mentre i dettagli sulla riforma del conservatorio sono ancora in fase di definizione.