Sannio elezioni amministrative | tensioni nel PD e festa
Durante le elezioni amministrative nel Sannio, si sono verificati scontri tra membri del Partito Democratico, con alcune fazioni che si sono affrontate pubblicamente. Nel frattempo, nel Conservatorio Nicola Sala si stanno pianificando modifiche all’offerta formativa, legate all’introduzione di un nuovo programma di housing. La discussione tra i rappresentanti del partito riguarda soprattutto le responsabilità delle tensioni interne, mentre i dettagli sulla riforma del conservatorio sono ancora in fase di definizione.
? Punti chiave Chi sono i responsabili delle tensioni interne al PD sannino?. Come cambierà l'offerta formativa del Conservatorio Nicola Sala con l'housing?. Perché l'Asl di Benevento punta sui prodotti locali per i pazienti?. Cosa cambierà nella gestione della Sagra dei Funghi a Cusano Mutri?.? In Breve Inaugurazione housing universitario Conservatorio Nicola Sala il 19 giugno in via dei Mulini.. Asl Benevento introduce menù a chilometro zero per combattere la malnutrizione ospedaliera.. Cusano Mutri e GAL Titerno firmano protocollo per modernizzare la Sagra dei Funghi.. Casa Pisani presenta il sedicesimo numero del Quaderno dedicato allo studio dei simboli. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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