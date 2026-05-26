Tre sindaci uscenti sono stati riconfermati nelle elezioni amministrative nel Sannio, secondo quanto comunicato dal PD locale. La segretaria provinciale ha commentato i risultati ottenuti, senza specificare ulteriori dettagli sui numeri o le percentuali. Le elezioni si sono svolte nelle ultime settimane e hanno visto coinvolti diversi comuni della provincia. Non sono stati segnalati incidenti o anomalie durante lo svolgimento del voto.

«Con le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio sono stati rinnovati i Consigli comunali di dieci comuni della provincia sannita, tutti con sistema elettorale a turno unico. Pur nel rispetto della connotazione civica delle compagini presenti nei vari centri, va evidenziato come il Partito Democratico sannita annoverasse tra i suoi militanti tre sindaci uscenti: Vito Fusco a Castelpoto, Giuseppe Ruggiero a Foiano di Val Fortore ed Antonio Calzone a Reino, tutti riconfermati con ampio margine. A ciò si aggiunge la netta affermazione, a Calvi, di Vincenzo Parziale, che ha prevalso sul sindaco uscente. Ai quattro sindaci eletti vanno i miei personali complimenti e l’augurio di buon lavoro per l’attività che saranno chiamati a svolgere alla guida delle rispettive amministrazioni. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Amministrative nel Sannio, il PD esulta: riconfermati tre sindaci uscenti

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