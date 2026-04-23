Il senatore Zullo ha presentato alla Camera delle Sanitatis alcune proposte di riforma del Servizio Sanitario Nazionale, con un focus particolare sulla prevenzione e sull'introduzione di nuovi farmaci. L'obiettivo è affrontare i problemi legati ai ritardi nelle cure e migliorare l'efficienza del sistema sanitario nazionale. Le proposte sono state illustrate durante una sessione dedicata alle sfide attuali del settore sanitario.

? Cosa sapere Il senatore Zullo propone riforme strutturali per il Servizio Sanitario Nazionale a Camerae Sanitatis.. Nuove leggi delega mirano a ridurre liste d'attesa e garantire l'accesso ai farmaci.. Il senatore Zullo ha tracciato la rotta per il Servizio Sanitario Nazionale durante il Policy conversation di Camerae Sanitatis, puntando su prevenzione e gestione della spesa per superare le criticità delle liste d’attesa. Il confronto tra Stato e Regioni diventa centrale per garantire che le risorse arrivino dove servono, proteggendo la salute come un bene comune che deve tornare a essere accessibile a tutti. Al termine di questa fase legislativa, il bilancio della sanità italiana si gioca sulla capacità di non restare schiavi delle emergenze improvvise.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità, la sfida di Zullo: prevenzione e nuovi farmaci contro i ritardi

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