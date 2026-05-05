Arianna Meloni ha dichiarato che il focus del governo e del partito di maggioranza rimane su casa e lavoro, considerandoli i due pilastri fondamentali del sistema sociale. In un’intervista al Corriere dell’Umbria, Meloni ha affermato che, per quanto riguarda la ripartenza, bisogna partire da ciò che non si è mai fermato. La politica continua a mantenere l’attenzione su questi temi, senza indicare cambi di priorità.

“Casa e lavoro, due pilastri del nostro sistema sociale: se vogliamo parlare di ripartenza, ripartiamo da dove non ci siamo mai fermati”: a dirlo Arianna Meloni in un’intervista al Corriere dell’Umbria. “In 3 anni e mezzo di governo abbiamo 1,2 milioni di posti di lavoro”. “In tre anni e mezzo di governo Meloni – sottolinea la responsabile della segreteria politica di FdI – l’occupazione è cresciuta costantemente, oggi abbiamo 1,2 milioni di posti di lavoro in più e mezzo milione in meno di contratti precari. E, anche in una situazione complessa come quella che stiamo vivendo, con il decreto energia e il taglio al costo di benzina e diesel il governo ha dato una mano concreta a famiglie e imprese”.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Priorità a casa e lavoro. La ripartenza? Non ci siamo mai fermati”: Arianna Meloni fa il punto su governo e FdI

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