Sanità Vignali FI | Nessun paziente in carico all' Ausl Romagna è ancora seguito con la teleassistenza
Nessun paziente non autosufficiente o con difficoltà di autogestione in carico all’Ausl Romagna è ancora seguito con la teleassistenza, secondo i dati comunicati dalla Regione a marzo 2026. La dichiarazione arriva da un rappresentante di Forza Italia, che ha sottolineato questa mancanza. Finora, nessun paziente della regione ha iniziato il percorso di teleassistenza, nonostante le promesse di implementazione di questo servizio.
“Secondo i dati comunicati dalla Regione riferiti a marzo 2026, nessun paziente non autosufficiente o con difficoltà di autogestione in carico all’Ausl Romagna è ancora seguito con la teleassistenza”. Lo ha dichiarato il presidente del Gruppo Forza Italia nell’Assemblea legislativa. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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