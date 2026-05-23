Nessun paziente a Parma seguito con teleassistenza e telemonitoraggio
Secondo i dati regionali di marzo 2026, nessun paziente non autosufficiente o con difficoltà di autogestione a Parma viene seguito tramite teleassistenza o telemonitoraggio. L’Ausl locale non ha attualmente attivi servizi di telemedicina per queste categorie di pazienti.
“L’Ausl di Parma è ancora ferma al palo su teleassistenza e telemonitoraggio: secondo i dati comunicati dalla Regione a marzo 2026, nessun paziente non autosufficiente o con difficoltà di autogestione è attualmente seguito da remoto al proprio domicilio attraverso servizi di telemedicina.” Lo ha. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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