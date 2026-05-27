Sanità Taglieri M5s | Nella Asl ottanta posti di lavoro a rischio e personale senza ferie

Ottanta posti di lavoro sono a rischio e il personale sanitario non riesce a prendere ferie. Lo denuncia il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, che critica la gestione della sanità abruzzese da parte della giunta. Secondo quanto riferito, molte famiglie sono senza reddito a causa di questa situazione. La situazione riguarda la Asl e coinvolge il personale in servizio.

“Ottanta famiglie senza reddito e personale sanitario che non riesce nemmeno ad andare in ferie”. È un duro attacco quello lanciato da Francesco Taglieri, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, contro la gestione della sanità abruzzese da parte della giunta Marsilio-Verì.La. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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