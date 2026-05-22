Taglieri M5s sul Programma operativo della sanità | Una manovra lacrime e sangue a danno di cittadini e sanitari

Il Movimento 5 Stelle ha commentato il nuovo Programma operativo della sanità, definendolo una manovra che comporta sacrifici sia per i cittadini che per i sanitari. In una dichiarazione, il gruppo ha affermato che questa misura si traduce in un “peso del disavanzo” che ricade su utenza e personale delle Asl. La critica si concentra sulla percezione che le scelte adottate penalizzino le comunità e i lavoratori del settore sanitario.

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