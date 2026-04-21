In Basilicata, il mercato del lavoro sta affrontando una fase di grande cambiamento, con circa 15 mila nuovi posti di lavoro previsti entro giugno 2026. Questa previsione rappresenta un incremento significativo delle opportunità occupazionali per i prossimi mesi. Tuttavia, si segnala anche il rischio di una carenza di personale in alcune aree, che potrebbe influenzare la copertura di queste nuove posizioni.

Il mercato del lavoro in Basilicata si trova di fronte a una sfida occupazionale senza precedenti per il prossimo trimestre, con quasi 15 mila nuove opportunità previste entro giugno 2026. Tuttavia, un ostacolo strutturale minaccia la tenuta del sistema: il 43,5% di queste posizioni risulta estremamente difficile da coprire, creando un vuoto che rischia di rallentare lo sviluppo economico regionale. I dati analizzati da Confcommercio Potenza delineano un quadro in cui la domanda di personale non trova risposta adeguata nell’offerta attuale. Per il periodo che va da aprile a giugno, le proiezioni indicano infatti 14.990 assunzioni potenziali, ma la criticità legata alla reperibilità delle figure professionali colpisce duramente i settori che trainano l’economia locale, ovvero il commercio, i servizi e il turismo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Basilicata, 15mila nuovi posti di lavoro: il rischio vuoto di personale

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