Bufera sul Piano Estate della sanità romagnola Il sindacato | Meno posti letto in terapia intensiva

Un nuovo piano estivo per la sanità romagnola ha suscitato preoccupazioni tra i rappresentanti sindacali, che hanno evidenziato una riduzione dei posti letto in terapia intensiva. L’Ausl Romagna ha comunicato alle organizzazioni sindacali le misure previste per assicurare i servizi durante i mesi estivi, in continuità con il piano triennale relativo al fabbisogno di personale. La discussione riguarda principalmente le risorse disponibili e la capacità di mantenere gli standard assistenziali in un periodo di particolare afflusso di pazienti.

L’Ausl Romagna ha inviato alle organizzazioni sindacali il piano delle azioni finalizzate a garantire i livelli assistenziali nel periodo estivo, facendo seguito al Piano triennale del fabbisogno di personale. Il “Piano estate”, a fronte del necessario potenziamento dei servizi sanitari presenti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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