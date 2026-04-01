Ospedale Maresca | collaborazione tra Comune e Regione per il futuro della sanità locale

Il Comune e la Regione hanno firmato un accordo riguardante l’ospedale Maresca a Torre del Greco. L’intesa riguarda progetti e interventi per il miglioramento dei servizi sanitari offerti presso la struttura. La collaborazione mira a definire le strategie future e a garantire la continuità delle attività ospedaliere nella zona. L’intesa è stata siglata nelle ultime settimane.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Oggi, 31 marzo 2026, il Consiglio Comunale di Torre del Greco ha raggiunto un accordo significativo riguardo all’Ospedale Maresca, inaugurando un tavolo di confronto con la Regione Campania. Questo step è considerato fondamentale non solo per Torre del Greco, ma anche per le comunità circostanti che dipendono dai servizi offerti dal nosocomio locale. L’incontro odierno ha avuto come unico punto all’ordine del giorno la salvaguardia e il potenziamento dell’Ospedale Maresca, un tema di grande rilevanza per la città.... 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Ospedale Maresca: collaborazione tra Comune e Regione per il futuro della sanità locale. Articoli correlati Leggi anche: L’ospedale Mandic: 175 anni di fondazione e il futuro della sanità Il caso Monaldi primo scoglio sanità per Fico: da oggi attività ispettiva della Regione sull’ospedaleLa vicenda del trapianto col cuore "bruciato" su un bimbo a Napoli investe anche le competenze della Regione Campania. Approfondimenti e contenuti su Ospedale Maresca Discussioni sull' argomento Ospedale Maresca: collaborazione tra Comune e Regione per il futuro della sanità locale. Ospedale Maresca, nasce un tavolo tra Comune e Regione: tutti i dettagliOggi 31 marzo il Consiglio Comunale di Torre del Greco ha trovato un accordo cruciale sull’Ospedale Maresca volto alla nascita di un tavolo con la Regione Campania. Nasce il tavolo di confronto tra Co ... msn.com All’Asl Na 3 Sud arriva una nuova Tac per l’ospedale MarescaL’apparecchio in dotazione, vecchio di 12 anni e ormai obsoleto, non sarà riparato, ma sostituito da uno strumento di ultima generazione. L’eventuale riparazione avrebbe un costo di circa 100.000 euro ... quotidianosanita.it