Sanità | Milano confermata guida Rete italiana Città sane Oms Lamberto Bertolé resta presidente

Milano è stata riconfermata all’unanimità come presidente della Rete italiana Città sane - Oms. L’assemblea ha approvato nuovamente la nomina di Lamberto Bertolé come presidente. La rete è composta da comuni impegnati nella promozione della salute urbana seguendo le linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità. La decisione è stata comunicata ufficialmente e senza opposizioni.

Roma, 27 mag. (Adnkronos Salute) - Milano è stata confermata all'unanimità alla presidenza della 'Rete italiana Città sane - Oms', l'associazione nazionale dei Comuni impegnati nella promozione della salute urbana secondo il modello dell'Organizzazione mondiale della sanità. La riconferma è arrivata durante l'Assemblea nazionale della rete, ospitata a Roma nell'ambito del Meeting dedicato ai 25 anni dell'associazione. Milano aveva assunto la guida del network nel 2023 e, nel corso del mandato, ha contribuito a rafforzare il coinvolgimento dei Comuni soci, il dialogo con istituzioni e stakeholder e il posizionamento pubblico sui temi della salute urbana e della prevenzione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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