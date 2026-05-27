Attualmente, 45.000 cittadini over 65 in Liguria ricevono assistenza domiciliare integrata, grazie a una rete di infermieri di famiglia e di comunità distribuiti su tutto il territorio. Questa rete permette di fornire servizi direttamente nelle case degli anziani, garantendo un monitoraggio costante e un intervento tempestivo. La riforma sanitaria in regione mira a ridurre la burocrazia e a rendere i servizi più omogenei per l’utenza.

MILANO (ITALPRESS) – “Con l'assistenza domiciliare integrata oggi raggiungiamo 45 mila cittadini over 65 direttamente nelle loro case, grazie a una rete di infermieri di famiglia, di comunità, che quotidianamente si distribuiscono su tutto il territorio”. Lo afferma Massimo Nicolò, assessore alla Sanità della Regione Liguria, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia Italpress. Riguardo alle case di comunità “in Liguria le abbiamo completate tutte – prosegue -, ma non soltanto dal punto di vista dell'edilizia, dei requisiti, ci abbiamo messo dentro i medici, i medici di famiglia che sono adesso presenti in modo molto persistente e duraturo e danno un servizio”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sanità Liguria, Nicolò “Con la riforma meno burocrazia e servizi più omogenei”

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Forum Salute e Sanità, Nicolò: Riforma, meno attese e ospedali dedicati allalta complessità

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