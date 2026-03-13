In Puglia, il Partito Democratico ha approvato nuove tasse che hanno portato a una riduzione dei servizi sanitari offerti ai cittadini. La situazione mette in evidenza un aumento delle imposte e un calo delle prestazioni nel settore della sanità pubblica, con i contribuenti che si trovano a sostenere il peso di un sistema in difficoltà. La crisi sanitaria prosegue senza interventi immediati.

La Puglia è una bomba ad orologeria che rischia di esplodere nelle tasche dei contribuenti, un cortocircuito dove il cinismo della sinistra e il rigore dei numeri si scontrano senza esclusione di colpi. Il verdetto arrivato dal summit romano tra la Regione e i ministeri dell’Economia e della Salute è una sentenza senza appello: il deficit sanitario per il 2025 ha toccato quota 369 milioni di euro. E gli stessi ministeri hanno intimato alla Regione di presentare un nuovo Piano operativo triennale, con «un’adeguata programmazione regionale» per contenere il disastro. Tradotto: chiusure o accorpamenti di reparti ospedalieri, razionalizzazione della spesa farmaceutica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - La Puglia del Pd, più tasse e meno servizi: il buco della sanità lo pagano i cittadini

Articoli correlati

Il disastro del modello di sinistra in Puglia: “Buco in sanità e aumento delle tasse per i cittadini”‘‘È costata cara ai pugliesi (cittadini e imprenditori) la campagna elettorale del centrosinistra.

Buco sanità, tagli ospedali e nuove tasse in Puglia? FdI e Lega preoccupatiSulla stessa lunghezza d'onda la Lega, che attraverso il presidente del gruppo regionale paventa il rischio chiusura e o di ridimensionamento di...

Tutti gli aggiornamenti su La Puglia del Pd più tasse e meno...

Temi più discussi: Sul consenso nessun passo indietro: mozione in Consiglio regionale contro il Ddl Bongiorno; Domani mercoledì 11 marzo conferenza stampa dei gruppi di maggioranza per illustrare la mozione sul ddl Bongiorno; Pagano (Pd): Prematuro parlare di aumento delle imposte in Puglia, Roma dia ciò che ci spetta; Pd Puglia, con guerra in Iran bambini vittime innocenti e inflazione in salita.

Puglia. Giuseppe Romano presidente della Commissione Sanità del ConsiglioRomano è stato eletto con 10 voti. Ad affiancarlo nel ruolo di vice presidenti Paolo Pellegrino (La Puglia con Emiliano) con 7 voti e Luigi Manca (Movimento politico Schittulli) con 3 voti. A Giuseppe ... quotidianosanita.it

Blocco incentivi in Puglia, Lacarra (Pd): Governo Meloni penalizza il Sud, servono risorse per riaprire i bandiLacarra conclude con un invito al Governo: La destra nostrana batta un colpo a Palazzo Chigi, invece di attaccare la Regione. Se solo il Governo nazionale assicurasse risorse adeguate alla Puglia, ... giornaledipuglia.com

Per anni la Puglia è stata raccontata come una storia di successo del Mezzogiorno. Eppure, oggi, quella narrazione scricchiola e convince sempre meno - facebook.com facebook

Puglia, dietro il maxibuco della sanità: il ministero chiedeva di tagliare i reparti dal 2024 x.com