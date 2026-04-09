Durante un evento a Roma dedicato all’innovazione nel settore sanitario, un rappresentante ha dichiarato che il potenziamento del Sistema Sanitario Nazionale richiede una revisione dei processi gestionali. Ha aggiunto che l’attuale sistema di finanziamento non è più sufficiente per sostenere i servizi, rendendo urgente una riforma strutturale. L’incontro, denominato “Dialoghi sull’Innovazione accessibile – Innovaction”, ha visto partecipanti di vari ambiti discutere di queste problematiche.

Durante l’incontro denominato Dialoghi sull’Innovazione accessibile – Innovaction, tenutosi a Roma, Mennini ha spiegato che il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale non può prescindere da una revisione strutturale dei processi gestionali. Il responsabile del dipartimento per la Programmazione, i dispositivi medici, il farmaco e le politiche a favore del SSN ha sottolineato come l’immissione di nuovi capitali sia insufficiente se non supportata da strategie organizzative capaci di indirizzare i fondi verso le necessità effettive del territorio. Oltre il semplice stanziamento: la sfida della gestione territoriale. Il cuore del.... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità, basta fondi: serve una riforma per gestire i servizi

Il Pd incontra gli operatori della sanità e le rappresentanze del settore: "Serve una riforma vera per rafforzare Asl e territori"Il partito denuncia la fase critica che attraversa la sanità tra liste d’attesa, ospedali sovraffollati e debolezza dei servizi territoriali.

Sagra del Mandorlo, Di Rosa: “Basta togliere fondi ai servizi”“La Sagra del Mandorlo può vivere con sponsor e programmazione, non togliendo fondi ai servizi della città”.

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Temi più discussi: L’analisi del sindaco: La sanità regionale rischia di essere una sfida mancata; Bene i fondi per le Case di Comunità in Ciociaria, ma la Giunta Rocca dia tempi certi; Sanità, Uil Fp scrive a Todde: Fondi di perequazione ancora fermi, a farne le spese sono sempre i lavoratori; Liste d'attesa in Piemonte, 250 mila prestazioni straordinarie ma ancora non basta. Ed è scontro politico.

Rapporto Gimbe 2019: Sanità pubblica cade a pezzi e si avvia in silenzio verso la privatizzazione. In 10 anni tagliati 37 mld. Senza un disegno politico sarà il disastro ...Fotografia impietosa nel 4° report della Fondazione sullo stato del Ssn. Troppi Lea garantiti solo sulla carta, sprechi, inefficienze e chiari segnali di privatizzazione rendono infausta la prognosi ... quotidianosanita.it

Sanità piemontese: serve guardare allo stato complessivo della crisiIntervento del segretario piemontese del Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea Alberto Deambrogio ... casalenews.it

Oggi il Presidente #Meloni ha rivendicato che in 4 anni il Governo ha assegnato alla #sanità oltre 17 miliardi Ha però omesso che ne ha sottratto altrettanti, riducendo il Fondo sanitario dal 6,3% al 6% del PIL #SalviamoSSN x.com

"Stiamo valutando le risorse disponibili, intervenire con il commissariamento lo dice una norma nazionale". Così il governatore Antonio Decaro sulla notizia anticipata da Telerama sul possibile e probabile commissariamento della sanità che comporterà l'aum - facebook.com facebook