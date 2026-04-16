Metro C a Prati svelato il mistero degli alberi spariti | ecco dove sono finiti e quanti ne sono stati salvati

Negli ultimi giorni è stato chiarito il destino degli alberi abbattuti per il prolungamento della metro C nel quartiere di Prati, Vittoria e Borgo. La questione ha generato attenzione tra i residenti che si sono chiesti cosa fosse successo agli alberi rimossi. È stato reso noto quanti sono stati salvati e dove sono stati trasferiti, portando a una conclusione sulla gestione delle piante durante i lavori.

Che fine hanno fatto gli alberi che, per consentire il prolungamento della metro C, hanno lasciato il posto ai cantieri? La domanda che gli abitanti di Prati e del quartiere della Vittoria e di Borgo, si sono posti nelle ultime settimane, ha trovato una risposta definitiva.La trasparenza chiesta.🔗 Leggi su Romatoday.it

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