No all' aumento dell' Irpef Decaro torni indietro | sul lungomare il flash mob di protesta del centrodestra

Da baritoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un gruppo di cittadini ha organizzato un flash mob di protesta sul lungomare di fronte alla sede della presidenza della Regione Puglia. I manifestanti hanno esposto cartelli con slogan contro l’aumento dell’Irpef e contro la gestione politica regionale, accusandola di spese eccessive e di aver causato problemi nel settore sanitario. La protesta si è concentrata sulla richiesta di un passo indietro dell’amministrazione regionale.

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Schierati di fronte alla sede della presidenza della Regione Puglia, in mano gli striscioni e i cartelli con gli slogan della protesta: "Antonio Decaro = più tasse", "Errori vostri, soldi nostri", "Sinistra al comando = sanità al collasso", "il ventennio degli sprechi". Sul lungomare va in scena. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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