No all' aumento dell' Irpef Decaro torni indietro | sul lungomare il flash mob di protesta del centrodestra

Notizia in breve

Un gruppo di cittadini ha organizzato un flash mob di protesta sul lungomare di fronte alla sede della presidenza della Regione Puglia. I manifestanti hanno esposto cartelli con slogan contro l’aumento dell’Irpef e contro la gestione politica regionale, accusandola di spese eccessive e di aver causato problemi nel settore sanitario. La protesta si è concentrata sulla richiesta di un passo indietro dell’amministrazione regionale.