No all' aumento dell' Irpef Decaro torni indietro | sul lungomare il flash mob di protesta del centrodestra
Un gruppo di cittadini ha organizzato un flash mob di protesta sul lungomare di fronte alla sede della presidenza della Regione Puglia. I manifestanti hanno esposto cartelli con slogan contro l’aumento dell’Irpef e contro la gestione politica regionale, accusandola di spese eccessive e di aver causato problemi nel settore sanitario. La protesta si è concentrata sulla richiesta di un passo indietro dell’amministrazione regionale.
Schierati di fronte alla sede della presidenza della Regione Puglia, in mano gli striscioni e i cartelli con gli slogan della protesta: "Antonio Decaro = più tasse", "Errori vostri, soldi nostri", "Sinistra al comando = sanità al collasso", "il ventennio degli sprechi". Sul lungomare va in scena. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Notizie e thread social correlati
A Rialto il flash-mob per la sicurezza sul lavoro: «Infortuni in aumento anche a Venezia»Questa mattina, in campo San Bartolomio vicino a Rialto, si è svolto un presidio organizzato dalla Cgil in occasione della Giornata mondiale per la...
Il flash-mob di protesta: "Scarioni abbandonata. Una vergogna senza fine"Un gruppo di persone ha organizzato un flash-mob di protesta intorno alle vasche di via Valfurva, situate nel quartiere Niguarda.
Temi più discussi: In piazza contro l'aumento Irpef per coprire il buco della sanità: il centrodestra annuncia manifestazione; Puglia. Disavanzo sanità, Decaro annuncia aumenti Irpef per redditi sopra i 15mila euro; Il buco della Sanità, l'aumento dell'Irpef: atto necessario, ma ora servono trasparenza e responsabilità; Centrodestra in piazza contro l’aumento dell’Irpef regionale.
Il centrodestra pugliese, unito, si schiera insieme ai cittadini per dire NO all’aumento delle tasse con l’addizionale Irpef, deciso dal presidente Antonio Decaro per ripianare i debiti della sanità. Sotto la forte spinta dei tantissimi cittadini pugliesi che si ribellano a facebook
Eh ma io per la percezione non so cosa fare. Io cucino con gli ingredienti che ho e abbiamo ottenuto un po' di cose: Riserve auree in sicurezza No al MES No al Trattato pandemico OMS Mercosur alla corte di giustizia Evitato aumento età pen x.com
Bari, protesta sotto la Regione contro l’aumento dell’Irpef. Decaro: Hanno sbagliato piazzaFlashmob organizzato dal centrodestra pugliese davanti alla sede della presidenza mentre era in corso il vertice con i direttori generali delle Asl. Il ... bari.repubblica.it
Sanità pugliese, il centrodestra attacca: No all’aumento dell’Irpef per coprire il deficitIl centrodestra foggiano porta in Consiglio comunale il caso del possibile aumento dell’addizionale regionale Irpef legato al piano di rientro ... immediato.net