Sanità sarda | nuovi obiettivi per le ASL e visite fino alle 22

In Sardegna, le Aziende sanitarie locali stanno introducendo nuove regole per migliorare l'accesso alle visite specialistiche, che saranno possibili fino alle 22. I cambiamenti riguardano anche i criteri di gestione e organizzazione delle strutture sanitarie, con l’obiettivo di ridurre le attese e facilitare le prenotazioni. Questi interventi sono stati annunciati come parte di un piano di riorganizzazione volto a rispondere alle esigenze dei cittadini.

? Cosa scoprirai Come cambierà l'accesso alle visite specialistiche per i cittadini sardi?. Quali criteri determineranno il successo o il fallimento dei direttori ASL?. Come verranno utilizzati i fondi extra per abbattere le liste d'attesa?. Perché la prevenzione oncologica è diventata un pilastro della nuova strategia?.? In Breve Punteggi per i dirigenti: 48 per ASL, 38 per ospedali, 20 per ARES e 5 per AREUS.. Target prestazionali fissati per il 2026 con indicatori quantitativi e monitoraggio periodico.. 15 punti per le aziende territoriali destinati al potenziamento degli screening oncologici.. 12 punti per le strutture per ridurre le visite con priorità D e tempi d'attesa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità sarda: nuovi obiettivi per le ASL e visite fino alle 22 Notizie correlate Taglio alle liste d’attesa. Soldi in arrivo dall’Asl per smaltire le visite ferme al palo da anniMassa Carrara, 10 aprile 2026 – L’Asl ha approvato il piano 2026 per il miglioramento delle liste di attesa, un documento che avrà un impatto diretto... Sanità, OPI Arezzo sulla delibera Asl Tse per 113 nuovi infermieriArezzo, 28 marzo 2026 – L’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Arezzo accoglie con favore la recente delibera dell’Asl Toscana Sud Est... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sanità sarda, visite ed esami fino alle 22:00: il piano della Regione contro le liste d’attesa; Sanità al collasso in Sardegna. Nuovo scontro tra PD e M5S; Sanità sarda al collasso, CIMO-FESMED: Subito un contratto regionale per salvare il sistema; REGIONE SARDEGNA * : LE DELIBERE ADOTTATE DALLA GIUNTA TODDE DEL 29 APRILE 2026. La sanità ha bisogno di cure?: a Olbia un confronto pubblico sulla sanità sardaOlbia. Si terrà oggi 5 maggio alle ore 17:30,presso gli uffici EVOS in via d’Annunzio 1 a Olbia, l’incontro pubblico dal titolo ... olbia.it Bufera su sanità in Sardegna, via i commissari in attesa dei nuovi dgE' caos per la sanità sarda, guidata ad interim dalla presidente della Regione Alessandra Todde. Dopo la sentenza della corte Costituzionale, pubblicata il 24 dicembre e che ha bocciato i due articoli ... ansa.it Una svolta attesa da anni nella sanità sarda: prende forma la terapia intensiva pediatrica al Brotzu. E ora si entra nel vivo, con i primi specialisti già in partenza. All'Arnas G. Brotzu scatta infatti il piano straordinario di formazione: quattro medici rianimatori e qu - facebook.com facebook Sanità sarda verso il disastro, lo dice il Pd: «Subito 100 milioni, necessario intervenire ora» x.com