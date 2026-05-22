Sanità Decaro nomina i nuovi direttori generali delle Asl pugliesi | ecco chi sono

Il presidente della Regione Puglia ha comunicato durante una conferenza stampa i nomi dei nuovi Direttori Generali delle Asl, degli IRCCS e delle Aziende Ospedaliero-Universitarie della regione. La nomina riguarda diverse strutture sanitarie pubbliche e si inserisce in un processo di rinnovamento amministrativo. Sono stati scelti professionisti che ricopriranno incarichi di gestione e coordinamento nel sistema sanitario regionale. La presentazione ufficiale si è svolta in un momento di attenzione verso le politiche sanitarie locali.

Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha annunciato durante una conferenza stampa i nuovi Direttori Generali delle Asl, degli IRCCS e delle Aziende Ospedaliero-Universitarie pugliesi. Le nomine riguardano alcune delle principali strutture sanitarie regionali e rappresentano un passaggio importante per il futuro della sanità in Puglia. Alla guida della ASL Bat è stato nominato Alessandro Di Bello, mentre la ASL di Foggia sarà diretta da Tiziana Di Matteo. Per la ASL di Lecce è stato scelto Gianluca Capochiani, mentre la ASL di Taranto sarà affidata a Vito Bavaro. All’Istituto Oncologico di Bari la direzione generale passa a Tommaso Stallone. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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