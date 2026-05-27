Lamberto Magrini è in corsa per diventare l'allenatore della Sangiovannese. Nelle ultime ore sono stati completati alcuni passaggi formali per il suo possibile ingaggio. La società sta definendo i dettagli del contratto, che potrebbe essere firmato a breve. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, ma le trattative sono in fase avanzata. La decisione finale dovrebbe essere annunciata nei prossimi giorni.

Lamberto Magrini è in pole per allenare la Sangiovannese. Nelle ultime ore, infatti, sono stati compiuti passi importanti per l’ingaggio del tecnico ex, tra le altre, di Grosseto e Siena e decisivo, a quanto appurato, l’incontro che ha avuto nella giornata di lunedì con il patron Martino Neri, nel quale sarebbe emersa la volontà di sposare il progetto a fronte dell’allestimento di un organico che, magari, sulla carta, non avrà l’obiettivo principale di vincere il campionato ma di poter concorrere per entrare nei primi cinque posti di graduatoria. Ci sarebbero da limare alcuni aspetti non del tutto insormontabili e che farebbero pensare a un classico nero su bianco già entro la fine di questa settimana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sangio, la panchina scotta. Magrini pronto a firmare

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