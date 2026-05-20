Repubblica | Conte lascia una panchina che scotta Sarri tentenna l’alternativa è Allegri

Antonio Conte sta per concludere l’esperienza sulla panchina del Napoli, con le sue dimissioni ormai imminenti. La decisione arriva in un momento di tensione tra allenatore e società, che ha portato alle sue dimissioni ufficiali. La squadra si trova ora senza allenatore e il nome di un possibile sostituto, tra cui Allegri, viene preso in considerazione. Sarri, attualmente senza incarico, è tra i nomi che circolano come eventuali alternative.

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