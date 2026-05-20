Repubblica | Conte lascia una panchina che scotta Sarri tentenna l’alternativa è Allegri
Antonio Conte sta per concludere l’esperienza sulla panchina del Napoli, con le sue dimissioni ormai imminenti. La decisione arriva in un momento di tensione tra allenatore e società, che ha portato alle sue dimissioni ufficiali. La squadra si trova ora senza allenatore e il nome di un possibile sostituto, tra cui Allegri, viene preso in considerazione. Sarri, attualmente senza incarico, è tra i nomi che circolano come eventuali alternative.
"> Antonio Conte si prepara a vivere gli ultimi giorni sulla panchina del Napoli. Come racconta Marco Azzi su Repubblica, il conto alla rovescia verso l’addio del tecnico leccese è ormai iniziato e domenica contro l’Udinese arriverà il saluto definitivo al Maradona. Marco Azzi, nel suo approfondimento pubblicato da Repubblica, descrive il clima intenso che accompagna la chiusura del ciclo dell’allenatore del quarto scudetto, protagonista anche della conquista della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Il pubblico di Fuorigrotta è pronto a tributargli un’ultima ovazione dopo una stagione complicata ma chiusa con la qualificazione anticipata alla Champions League e con il secondo posto ormai a un passo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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