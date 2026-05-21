Svolta nel caso di Sandra Casagrande la pasticcera uccisa nel 1991 a Roncade | dopo 35 anni c'è un indagato
Dopo 35 anni si registra una svolta nel caso di Sandra Casagrande, la pasticcera di 44 anni uccisa nel suo negozio a Roncade nel 1991. Un nuovo indagato è stato iscritto nel registro degli indagati, segnando un passo importante nelle indagini che si erano protratte nel tempo senza sviluppi significativi. La procura ha confermato che l’indagine è ancora aperta e che si stanno esaminando nuove prove per chiarire la dinamica dell’omicidio.
Dopo 35 anni svolta nel caso del delitto di Sandra Casagrande, la pasticcera di 44 anni uccisa nel suo negozio nel 1991 a Roncade. Indagato un 57enne, verifiche sulla compatibilità del suo profilo genetico con alcune tracce biologiche repertate sulla scena del delitto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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