Svolta nel caso di Sandra Casagrande la pasticcera uccisa nel 1991 a Roncade | dopo 35 anni c'è un indagato

Dopo 35 anni si registra una svolta nel caso di Sandra Casagrande, la pasticcera di 44 anni uccisa nel suo negozio a Roncade nel 1991. Un nuovo indagato è stato iscritto nel registro degli indagati, segnando un passo importante nelle indagini che si erano protratte nel tempo senza sviluppi significativi. La procura ha confermato che l’indagine è ancora aperta e che si stanno esaminando nuove prove per chiarire la dinamica dell’omicidio.

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