Sandra Casagrande pasticcera uccisa a Roncade | dopo il dna è caccia al movente

Notizia in breve

A Roncade, una pasticcera è stata trovata morta. La polizia sta analizzando tracce di DNA e sta cercando di capire se si sia trattato di un gesto impulsivo legato all’uso di sostanze stupefacenti o di un femminicidio scaturito da un rifiuto. Le indagini sono in corso e si concentrano sulle circostanze che hanno portato alla morte della donna.