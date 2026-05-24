Sandra Casagrande pasticcera uccisa a Roncade | dopo il dna è caccia al movente
A Roncade, una pasticcera è stata trovata morta. La polizia sta analizzando tracce di DNA e sta cercando di capire se si sia trattato di un gesto impulsivo legato all’uso di sostanze stupefacenti o di un femminicidio scaturito da un rifiuto. Le indagini sono in corso e si concentrano sulle circostanze che hanno portato alla morte della donna.
RONCADE (TREVISO) - Un delitto d’impeto dovuto agli effetti della droga o un femminicidio culminato nella violenza più cieca dopo un rifiuto: è ciò che stanno cercando di capire gli investigatori per fare chiarezza sull’omicidio di Sandra Casagrande, la quarantaquattrenne massacrata il 29 gennaio 1991 nella sua pasticceria di via Roma a Roncade con ventidue pugnalate al petto. Ventidue, come gli anni che Paolo Gorghetto, ora indagato per omicidio volontario, aveva all’epoca. Un profilo, quello del cinquantasettenne di Silea, associato a reati minori — ha precedenti per droga e per furto — ma macchiato anche da un procedimento per stalking nei confronti di una donna. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
Delitto Sandra Casagrande: la svolta dopo le prove distrutte
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