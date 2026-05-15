Fao Spagna di traverso su candidatura Martina | Lollobrigida scrive a Ue

Il governo italiano ha inviato una lettera all’Unione Europea per esprimere le proprie riserve sulla candidatura di un rappresentante spagnolo alla guida della Fao. La comunicazione si concentra sulla questione dell’influenza di Madrid nelle decisioni riguardanti le nomine delle principali agenzie internazionali nel settore agricolo. La lettera sottolinea come l’Italia veda questa candidatura come parte di una strategia più ampia di espansione dell’influenza spagnola nelle organizzazioni globali.

(Adnkronos) – Il governo italiano scrive all'Ue per contestare 'l'egemonia alimentare' cui punta Madrid nel rinnovo delle cariche apicali delle agenzie internazionali del settore agricolo, a iniziare dalla Fao. Non piace all'esecutivo la strategia del governo Sanchez che ha presentato un proprio candidato alla successione dell'attuale direttore, il cinese Qu Dongyu, che dovrà essere eletto nel luglio del prossimo anno a Roma dai 194 membri. L'Italia sostiene decisamente Maurizio Martina, attualmente vicedirettore della Fao e con un passato in politica. Eppure contro la candidatura dell'ex segretario... 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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