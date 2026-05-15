Il governo italiano ha inviato una lettera all’Unione Europea per esprimere disappunto riguardo alle proposte di Madrid nel processo di rinnovo delle cariche delle agenzie internazionali agricole, tra cui la Fao. La comunicazione si concentra sulla preoccupazione per quella che viene definita una volontà di Madrid di assumere un ruolo predominante nel settore alimentare a livello globale. La richiesta riguarda anche altre istituzioni, con l’obiettivo di contrastare quella che viene considerata un’egemonia di Madrid nel settore.

Il governo italiano scrive all'Ue per contestare l' "egemonia alimentare" cui punta Madrid nel rinnovo delle cariche apicali delle agenzie internazionali del settore agricolo, a iniziare dalla Fao. Non piace all'esecutivo la strategia del governo Sanchez che ha presentato un proprio candidato alla successione dell'attuale direttore, il cinese Qu Dongyu, che dovrà essere eletto nel luglio del prossimo anno a Roma dai 194 membri. L'Italia sostiene decisamente Maurizio Martina, attualmente vicedirettore della Fao e con un passato in politica. Eppure contro la candidatura dell'ex segretario del Pd si è messo di traverso il governo socialista di Pedro Sanchez, come ricorda il Corriere della Sera che riporta il commento del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, che parla di "una vicenda incredibile che ci lascia perplessi". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Martina alla Fao, l'ira di Lollobrigida: “Sanchez ci rema contro"

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