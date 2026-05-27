Sanchez incontra il Papa e non Meloni | Pace non con missili
Il premier spagnolo ha incontrato il Papa, ma non ha avuto incontri con la premier italiana. La visita si svolge in un momento in cui il leader spagnolo affronta una crisi politica interna legata a un caso di corruzione riguardante un ex premier. Durante l'incontro, Sanchez ha detto che la pace non si ottiene con i missili.
Il premier spagnolo Sanchez, alle prese con una crisi politica interna legata al caso dell’ex premier Zapatero accusato di corruzione, oggi ha incontrato Papa Leone ma non la premier Meloni. Con il Pontefice convergenza sui temi della pace. Servizio di Fabio Bolzetta RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it
Sanchez incontra il Papa e non Meloni: Pace non con missili
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