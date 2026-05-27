Sanchez incontra il Papa e non Meloni | Pace non con missili

Notizia in breve

Il premier spagnolo ha incontrato il Papa, ma non ha avuto incontri con la premier italiana. La visita si svolge in un momento in cui il leader spagnolo affronta una crisi politica interna legata a un caso di corruzione riguardante un ex premier. Durante l'incontro, Sanchez ha detto che la pace non si ottiene con i missili.