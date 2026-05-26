Sanchez in Italia | vede il papa Parolin il direttore della Fao alcuni imprenditori Ma non incontra la premier Meloni
Pedro Sanchez, presidente del governo spagnolo, è a Roma per una visita di due giorni. Durante il soggiorno si è incontrato con il Papa, il segretario di Stato vaticano e alcuni rappresentanti di organizzazioni internazionali come la Fao. Ha anche incontrato alcuni imprenditori italiani. Non è previsto un incontro con la premier italiana durante questa visita.
Pedro Sanchez, presidente del governo spagnolo, oggi è a Roma per una visita di due giorni che culminerà domani con un'udienza privata con papa Leone XIV e un incontro con il segretario di Stato vaticano, Pietro Parolin. Il tutto avviene in un momento di forte tensione politica interna per. 🔗 Leggi su Today.it
Notizie e thread social correlati
La strana alleanza tra Meloni e Schlein per portare Martina al vertice della Fao: Sánchez vuole far saltare tuttoDue figure politiche sembrano aver trovato un accordo per sostenere la candidatura di un candidato alla guida della Fao, l'Organizzazione delle...
Rubio due ore e mezzo in Vaticano, vede il Papa e Parolin: “Serve un rinnovato impegno per la pace”Un rappresentante degli Stati Uniti ha trascorso due ore e mezza in Vaticano, incontrando il Papa e il segretario di Stato.
Temi più discussi: Sanchez a Roma, ma non vede Meloni. Problemi di Fao e non solo (di G. Ucciero); Sanchez, 'chiederemo all'Ue di sanzionare Ben Gvir'; In Italia si svegliano ora: Inaccettabile. Ma solo Sánchez impone le sanzioni; Flotilla, Ben Gvir irride gli attivisti. Sanchez: Chiederemo all’Ue di sanzionarlo.
x.com/AbbedeTheleme/… Crolla il sistema Spagna, costruito intorno alla svendita delle sinistre -In UE c'è anche qualche centrodestra, vedi Italia- alle potenze sinoislamiche: da inchiesta su Zapatero all'incriminazione pesantissima della moglie di Sanchez. C x.com
Mentre il socialista Sánchez viene preso come modello dalla sinistra in Italia, in Spagna decine di migliaia di persone scendono in piazza per protestare contro il suo governo. facebook
Sanchez a Roma, ma non vede Meloni. Problemi di Fao e non soloLa versione ufficiale è che le agende non si incrociano, ma tra i premier di Italia e Spagna c'è tensioni su vari dossier. Da ultimo, la nomina all'agenzia Onu ... huffingtonpost.it
Zapatero, nuove accuse nell’inchiesta Plus Ultra. Sanchez tranquillo(AP Photo/Juan Karita, File) In Spagna sono emersi nuovi dettagli sul caso che vede ... msn.com