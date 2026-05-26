Sanchez in Italia | vede il papa Parolin il direttore della Fao alcuni imprenditori Ma non incontra la premier Meloni

Pedro Sanchez, presidente del governo spagnolo, è a Roma per una visita di due giorni. Durante il soggiorno si è incontrato con il Papa, il segretario di Stato vaticano e alcuni rappresentanti di organizzazioni internazionali come la Fao. Ha anche incontrato alcuni imprenditori italiani. Non è previsto un incontro con la premier italiana durante questa visita.

Pedro Sanchez, presidente del governo spagnolo, oggi è a Roma per una visita di due giorni che culminerà domani con un'udienza privata con papa Leone XIV e un incontro con il segretario di Stato vaticano, Pietro Parolin. Il tutto avviene in un momento di forte tensione politica interna per. 🔗 Leggi su Today.it

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