Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza privata il premier spagnolo e il cardinale Pietro Parolin, accompagnato dall’arcivescovo Gallagher. L’incontro si è svolto in Vaticano.

Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza privata, in Vaticano, il premier spagnolo Pedro Sanchez. Il leader di Madrid ha incontrato anche il cardinale Pietro Parolin, accompagnato dall’arcivescovo Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati e le organizzazioni Internazionali. Secondo la Sala Stampa della Santa Sede, Sanchez e le autorità vaticane hanno avuto un colloquio cordiale in vista della prossima visita di Prevost in Spagna, prevista per giugno. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Papa Leone XIV incontra Pedro Sanchez

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Papa Leone XIV incontra Pedro Sánchez in Vaticano prima della visita in Spagna

Notizie e thread social correlati

Papa Leone XIV incontra i leader musulmani in CamerunIl viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Africa prosegue con una visita in Camerun.

Papa Leone XIV incontra l'Inter: tutti i dettagliSabato 9 maggio si terrà la sfida tra Lazio e Inter allo stadio Olimpico, una partita valida per il campionato italiano.

Temi più discussi: Leone XIV: nel governo della Chiesa custodire l'ascolto e il bene della comunione; FERRARI INCONTRA SUA SANTITÀ PAPA LEONE XIV; Papa Leone XIV, in diretta su Tv2000 la visita ad Acerra; Papa Leone incontra i presidenti delle associazioni laicali.

Papa Leone XIV incontra Pedro Sánchez in Vaticano prima della visita in Spagna x.com

Papa Leone XIV e la 'Teologia Pelvica' reddit

Papa Leone XIV incontra Pedro Sánchez in Vaticano prima della visita in SpagnaPapa Leone XIV ha ricevuto il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez in udienza privata al Palazzo Apostolico in Vaticano il 27 maggio, mentre proseguono i preparativi per la prevista visita del pontef ... msn.com

Papa Leone XIV incontra Pedro SanchezPapa Leone XIV ha ricevuto in udienza privata, in Vaticano, il premier spagnolo Pedro Sanchez. Il leader di Madrid ha incontrato anche il cardinale Pietro ... lapresse.it