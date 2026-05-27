Il Tribunale del Riesame di Milano ha annullato il sequestro di chat e conversazioni legati a un’indagine sulla vendita di San Siro. La Guardia di Finanza aveva sequestrato le comunicazioni come parte delle verifiche in corso, ma la decisione stabilisce che tali materiali devono essere restituiti. La vicenda riguarda un procedimento in fase di approfondimento, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle accuse specifiche. La pronuncia del tribunale si basa sulla valutazione della legittimità del sequestro.

Milano, 27 maggio 2026 – Per il Tribunale del Riesame di Milano la Guardia di Finanza ha effettuato "un'analisi esplorativa dell'intero contenuto" dei dispositivi elettronici di Giancarlo Tancredi e Ada Lucia De Cesaris prima che la Procura emettesse un decreto di sequestro con criteri chiari e delimitati su cosa cercare. È una tra le motivazioni con cui i giudici hanno annullato i sequestri probatori delle cosiddette "copie-fine" - cioè chat, conversazioni e documenti selezionati dagli investigatori - nell'ambito dell'inchiesta per turbativa d'asta sulla vendita dello stadio Giuseppe Meazza ai club di Inter e Milan che vede indagati, tra gli altri, l'ex assessore alla rigenerazione urbana del comune di Milano e l'ex vicesindaco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - San Siro, l’inchiesta sulla vendita. Il Riesame annulla il sequestro di chat e conversazioni

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Milano, inchiesta San Siro: il Riesame respinge il ricorso di Malangone e iniziano le perquisizioni

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