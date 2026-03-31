Continuano le indagini sulla vendita dell’area di San Siro, con recenti perquisizioni effettuate nelle ultime ore. Le autorità stanno acquisendo documenti e materiali presso diverse sedi. La procedura si inserisce in un quadro giudiziario ancora in evoluzione, senza ancora annunci di eventuali iscrizioni di reati o di denunce formali. La situazione resta sotto stretto riservo e si attende un aggiornamento ufficiale.

Altri possibili ostacoli per il nuovo stadio San Siro per Milan e Inter? Come scrive 'Il Giornale' per l'indagine sulla vendita di San Siro sarebbero in corso perquisizioni in Comune a Milano, alla M-I Stadio di Milan e Inter e nelle abitazioni sia di ex dirigenti e consulenti delle due squadre, sia degli ex assessori Giancarlo Tancredi e Ada De Cesaris e del dg di Palazzo Marino, Christian Malangone. "Tra gli indagati ci sarebbero anche Mark Van Huukslot e Giuseppe Bonomi, uno già manager del club nerazzurro e l'altro presidente di Sport Life City, controllata del Milan, ed Alessandro Antonello, ex ceo corporate Inter", scrive 'Il Giornale'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Inchiesta sulla vendita di San Siro: in corso nuove perquisizioni. I dettagli

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Una selezione di notizie

Discussioni sull' argomento San Siro, il Comune di Milano fa il primo passo: il cammino verso il nuovo stadio è cominciato; Al via l'iter per il nuovo stadio San Siro a Milano e la riqualificazione dell'area: lavori nel 2027; STADIO DI MILANO. GFU SAN SIRO, AVVIATO IL PROCEDIMENTO PER L’ADOZIONE DEL PIANO ATTUATIVO; Milano, il Comune fa un passo avanti per prendersi la Maura: Diventerà un grande parco urbano.

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ANSA - Vendita San Siro, GdF in Comune a Milano e alla M-I Stadio di Milan e Inter. Ipotesi turbativa d'asta x.com

Quando il Milan non gioca… manca qualcosa. Il sabato non è sabato. La domenica non è domenica. Manca quell’attesa, quell’adrenalina che sale piano piano… manca San Siro che vibra, manca il cuore che batte più forte al fischio d’inizio. Perché il Milan n - facebook.com facebook