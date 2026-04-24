Nelle conversazioni emerse, si parla della vendita dello stadio di San Siro, con particolare attenzione alla posizione della soprintendenza alle Belle arti e al ruolo dei due club coinvolti. Si fa riferimento a un parere che poteva bloccare la demolizione dell’impianto, rischiando di compromettere l’intera operazione di cessione dello stadio e delle aree circostanti. La discussione include anche il comportamento di alcune figure pubbliche di fronte alle decisioni riguardanti il Meazza.

Milano, 24 aprile 2026 – Il parere della soprintendenza milanese alle Belle arti era decisivo in quel periodo, perché un eventuale no alla demolizione di San Siro avrebbe potuto far saltare l’operazione che poi ha portato alla cessione dello stadio e delle lucrose aree limitrofe ai club. Il 27 luglio 2023 Giancarlo Tancredi si agita e scrive alla soprintendente Emanuela Carpani per avere notizie sulla seduta svolta lo stesso giorno, scusandosi per “l’invadenza” e specificando che il tema è “delicato”, senza ricevere una risposta al messaggio. Subito dopo scrive anche a un’altra dirigente del ministero della Cultura a Milano, la quale gli comunica che è stato “accolto parere di interesse culturale semplice sul secondo anello dello stadio”.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La vendita di San Siro, il pressing sulla soprintendenza e il ruolo dei due club che emerge nelle chat: “Il Meazza non si abbatte? Sala reagisce male”

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