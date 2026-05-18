Colangelo | Nessuna sparatoria al Luna Park di San Severo
Nessuna sparatoria al Luna Park di San Severo è stata confermata. Le autorità non hanno rilevato alcun episodio violento o sparatoria presso la struttura nel corso delle ultime ore. Le fonti ufficiali non hanno registrato denunce o segnalazioni riguardanti incidenti di questo tipo. La notizia di una presunta sparatoria è stata smentita, e al momento non ci sono elementi che indichino eventi di violenza presso il parco divertimenti.
??Nessun riscontro oggettivo su presunte sparatorie al Luna Park. In merito alle notizie diffuse nelle ultime ore da alcuni organi di informazione riguardanti una presunta sparatoria avvenuta al Luna Park cittadino, si precisa che, allo stato attuale, non risultano elementi oggettivi o riscontri ufficiali che confermino. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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