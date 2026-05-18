Colangelo | Nessuna sparatoria al Luna Park di San Severo

Nessuna sparatoria al Luna Park di San Severo è stata confermata. Le autorità non hanno rilevato alcun episodio violento o sparatoria presso la struttura nel corso delle ultime ore. Le fonti ufficiali non hanno registrato denunce o segnalazioni riguardanti incidenti di questo tipo. La notizia di una presunta sparatoria è stata smentita, e al momento non ci sono elementi che indichino eventi di violenza presso il parco divertimenti.

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