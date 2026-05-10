Unitre San Mauro | record di 1710 ore tra corsi e benessere sociale

A San Mauro, l'Unitre ha raggiunto un totale di 1710 ore dedicate a corsi e attività di benessere sociale, coinvolgendo circa 300 partecipanti. Durante le giornate, molte persone si sono radunate fuori da via Dora in attesa di entrare, creando code che hanno attirato l'attenzione. I cittadini mostrano una preferenza marcata per i laboratori pratici rispetto alle conferenze, evidenziando un interesse vivo per le attività proposte dall'associazione.

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? Punti chiave Come hanno fatto 300 persone a creare code fuori da via Dora?. Cosa spinge i cittadini a preferire i laboratori alle conferenze?. Chi coordina l'immenso volume di attività tra docenti e volontari?. Come impatta questo modello sociale sulla solitudine a San Mauro?.? In Breve 654 ore laboratori, 465 ore lingue, 258 ore cultura, 259 ore sport, 44 ore ricreative.. Oltre 300 persone in coda a settembre 2025 per le iscrizioni in via Dora.. Presidente Anna Fumarola e direttivo gestiscono l'aumento della domanda sociale a San Mauro.. L'attività pratica nei laboratori supera di tre volte le ore delle conferenze culturali.. L’Unitre di San Mauro Torinese ha registrato 1710 ore di attività complessiva per chiudere un anno accademico senza precedenti, celebrato con una cerimonia finale lo scorso venerdì 8 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Unitre San Mauro: record di 1710 ore tra corsi e benessere sociale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate San Mauro Pascoli: bilancio record e 4 milioni per le opere pubbliche? Cosa sapere Il consiglio di San Mauro Pascoli approva il bilancio con 6,3 milioni di euro. San Mauro Pascoli, approvato il rendiconto di gestione: "Un bilancio solido e anno record per le opere pubbliche"Si è riunito lunedì 27 aprile il consiglio comunale di San Mauro Pascoli, tra i punti all’ordine del giorno il Rendiconto di gestione per l’esercizio...