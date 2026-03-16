Dieci incontri nei parchi di Bergamo | Esercizi per stimolare il benessere fisico e mentale

A Bergamo sono stati organizzati dieci incontri nei parchi della città, con l’obiettivo di offrire esercizi che migliorano il benessere fisico e mentale. Gli eventi si svolgono in spazi verdi pubblici e sono aperti a tutti, con l’intento di promuovere un’attività fisica all’aperto. Gli incontri si svolgono periodicamente nei parchi cittadini, coinvolgendo diverse aree verdi.

Bergamo. Un ciclo di dieci incontri nei parchi della città pensato per trasformare gli spazi verdi in vere e proprie palestre a cielo aperto. Al via “Bergamo in movimento”, la nuova iniziativa di fitness ideata dal personal trainer Juri Ambrosini e pensata per tutte le età. Il progetto propone esercizi modulati su ogni livello di preparazione, con l’obiettivo di promuovere benessere e attività fisica all’aria aperta. Ambrosini, esperto in fitness e longevità, guiderà in prima persona le sedute. “L’iniziativa nasce dal desiderio di offrire ai cittadini la possibilità di allenarsi gratuitamente nei parchi – spiega -. Condividere questi spazi, prendendoci cura del nostro corpo, è la forma più autentica di vivere la città e di coltivare la socialità”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Leggi anche: Benessere in menopausa: incontri gratuiti nei consultori di Bergamo Leggi anche: Adescavano le vittime sui siti d’incontri e le rapinavano nei parchi: arrestati due fratelli Una raccolta di contenuti su Dieci incontri Discussioni sull' argomento Eventi segnalati dai Comuni; Dieci esperienze per passare la Festa della Donna con la propria figlia; Beni culturali, il 10 marzo giornata dedicata a Sebastiano Tusa: eventi in musei e parchi; I Parchi Letterari celebrano le Giornate della Poesia, delle Foreste e dell'Acqua. Dieci incontri nei parchi di Bergamo: Esercizi per stimolare il benessere fisico e mentaleÈ il progetto Bergamo in movimento del personal trainer Juri Ambrosini, in collaborazione con Palazzo Frizzoni e il centro per la longevità di UniBg: un percorso diffuso nei quartieri per vivere il ... bergamonews.it Alla Scuola Italiana di Comix due incontri speciali dedicati agli studenti del Corso di Game Art, per entrare nel processo creativo che dà forma ai mondi dei videogiochi. Special Guest: Kaleb Nekumanesh - Technical Artist Da oltre dieci anni lavora come envi - facebook.com facebook Al Castello di Perno un anno con Natalia Ginzburg: dieci incontri tra memoria femminile e voci contemporanee x.com