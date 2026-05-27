San Lazzaro | stop ai botti e nuove regole contro l’abbandono
A San Lazzaro sono state approvate nuove regole per limitare l’uso di petardi e fuochi d’artificio, con divieti più stringenti. Sono state introdotte norme più precise per i recinti e gli spazi di sgambamento degli animali, con nuove modalità di gestione e manutenzione. Chi decide di rinunciare a un animale domestico dovrà versare un contributo per coprire i costi di gestione e smaltimento. Le modifiche sono state approvate dal consiglio comunale e entreranno in vigore nei prossimi mesi.
? Punti chiave Come cambieranno le regole per i recinti e gli spazi di sgambamento?. Chi dovrà pagare il contributo per rinunciare alla proprietà di un animale?. Cosa accadrà a chi non ritira un animale ritrovato entro 60 giorni?. Come funzionerà il nuovo Osservatorio per monitorare i diritti degli animali?.? In Breve Regolamento composto da 55 articoli approvato con la vicesindaca Bonafè. Obbligo di ritiro entro 60 giorni per animali ritrovati e affidati. Nuove norme su dimensioni recinti e raccomandazione microchip per gatti. Istituzione Osservatorio sui Diritti degli Animali con riunioni annuali obbligatorie. Il Consiglio Comunale di San... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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