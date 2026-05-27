San Lazzaro | stop ai botti e nuove regole contro l’abbandono

Notizia in breve

A San Lazzaro sono state approvate nuove regole per limitare l’uso di petardi e fuochi d’artificio, con divieti più stringenti. Sono state introdotte norme più precise per i recinti e gli spazi di sgambamento degli animali, con nuove modalità di gestione e manutenzione. Chi decide di rinunciare a un animale domestico dovrà versare un contributo per coprire i costi di gestione e smaltimento. Le modifiche sono state approvate dal consiglio comunale e entreranno in vigore nei prossimi mesi.