Papa Leone interviene su Casa Sollievo della Sofferenza | istituisce una Commissione di rilancio

Notizia in breve

Papa Leone ha istituito una Commissione di rilancio per la Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza, polo sanitario di San Giovanni Rotondo. La decisione riguarda l’organizzazione e lo sviluppo della struttura, che è stata fondata con il contributo di san Pio da Pietrelcina. La commissione avrà il compito di pianificare interventi di miglioramento e crescita della struttura. La Fondazione è un centro di assistenza e cura, noto per il suo legame con la figura di san Pio.