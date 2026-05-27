Papa Leone interviene su Casa Sollievo della Sofferenza | istituisce una Commissione di rilancio
Papa Leone ha istituito una Commissione di rilancio per la Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza, polo sanitario di San Giovanni Rotondo. La decisione riguarda l’organizzazione e lo sviluppo della struttura, che è stata fondata con il contributo di san Pio da Pietrelcina. La commissione avrà il compito di pianificare interventi di miglioramento e crescita della struttura. La Fondazione è un centro di assistenza e cura, noto per il suo legame con la figura di san Pio.
Grande svolta per la Fondazione "Casa Sollievo della Sofferenza", il polo sanitario di San Giovanni Rotondo nato dal desiderio di san Pio da Pietrelcina. Papa Leone XIV ha appena firmato un chirografo che istituisce una speciale Commissione di indirizzo e vigilanza, con il chiaro obiettivo di avviare una nuova stagione di rilancio per la struttura, garantendone l'efficienza, l'efficacia e la sostenibilità economica nel tempo. La decisione della Sede Apostolica nasce dal profondo legame con le opere di carità e dalla consapevolezza che anche le istituzioni più grandi devono sapersi evolvere per restare fedeli alla propria missione.... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
Notizie e thread social correlati
Il mondo ricorda Papa Francesco: la sua visita pastorale a Casa Sollievo della Sofferenza del 2018Il 17 marzo 2018, Papa Francesco visitò la Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo.
“Il papa ha a cuore la situazione di Casa sollievo della sofferenza” Parolin ai lavoratori alle prese con la difficile vertenzaIl segretario di Stato della Città del Vaticano ha partecipato a una messa in occasione del settantesimo anniversario della Casa Sollievo della...
Temi più discussi: Il Papa spiega la sua enciclica: una nuova comprensione dell’umano nel tempo della sua eclissi; Papa Leone XIV: la prima enciclica è sull'intelligenza artificiale; La Magnifica Humanitas di papa Leone: la tecnologia ci interroga su chi siamo; L’enciclica di Leone, la risposta della dottrina per migliorare l’algoritmo.
La segretaria generale #DanielaFumarola oggi su Il Messaggero su Magnifica Humanitas l'Enciclica di Papa Leone XIV facebook
Pedro Sanchez a Roma, incontro con papa Leone XIV in VaticanoNella giornata di ieri Sanchez è intervenuto alla Fao, in occasione della Settimana della Nutrizione, da dove ha lanciato un forte appello: Difendere il diritto internazionale contro le ‘illusioni’ ... tg24.sky.it
Magnifica Humanitas: promulgata la prima Enciclica di Papa LeonePrima enciclica di Papa Leone e prima volta di un Pontefice alla presentazione del documento. Leone promulga la sua prima Lettera Enciclica, Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana ne ... corrieredellacalabria.it