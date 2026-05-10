Caccia ai borseggiatori a Roma | colpi sventati a piazza San Silvestro e via del Corso fermata anche una 67enne

A Roma, agenti di polizia hanno sventato alcuni tentativi di borseggio tra piazza San Silvestro e via del Corso, fermando anche una donna di 67 anni coinvolta. Le forze dell'ordine stanno concentrando gli sforzi per contrastare i furti ai danni di turisti nelle strade del Centro Storico e sui mezzi pubblici, dove si sono registrati diversi episodi negli ultimi giorni.

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