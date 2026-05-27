Samsung ha deciso di assegnare un bonus di 290.000 euro a più della metà dei suoi dipendenti in Corea del Sud. La decisione è stata approvata dai rappresentanti sindacali in seguito a un accordo con la direzione aziendale. La somma sarà distribuita a lavoratori selezionati, senza dettagli sul criterio di assegnazione. La notizia riguarda la firma di un accordo tra sindacato e azienda, senza ulteriori specifiche sui motivi o le tempistiche.

I membri del sindacato di Samsung Electronics hanno approvato un accordo con la dirigenza che garantisce ingenti bonus annuali, scongiurando un importante sciopero, mentre i profitti del colosso tecnologico sono in forte crescita grazie alla crescente domanda di strumenti per l’ intelligenza artificiale. In base al patto, quest’anno circa 78.000 dipendenti –su una forza lavoro di 125.000, nella sola Corea del Sud – riceveranno un bonus di circa 370.000 dollari ciascuno, sulla base di una stima di mercato dell’utile operativo annuo. Il sindacato dei lavoratori ha dichiarato che oltre il 73% dei suoi iscritti ha appoggiato il progetto, raggiunto la scorsa settimana dopo le minacce di uno sciopero di diciotto giorni che avevano sollevato timori in merito all’impatto che questo avrebbe avuto sull’economia del Paese. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Samsung concederà a oltre metà dei suoi dipendenti sudcoreani un bonus di 290000 euro

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