EssilorLuxottica | bonus fino a 4.095 euro per i dipendenti italiani

I dipendenti italiani di EssilorLuxottica riceveranno un bonus fino a 4.095 euro per il 2025, con pagamento previsto entro la fine di giugno. L'incentivo è stato concordato attraverso un accordo tra l’azienda e le rappresentanze sindacali. La misura riguarda tutti i lavoratori del gruppo operanti in Italia e si inserisce in una strategia di incentivazione economica per il prossimo anno.

I lavoratori del gruppo EssilorLuxottica in Italia riceveranno un incentivo economico per l’anno 2025 entro la fine di giugno, grazie a un accordo raggiunto con le rappresentanze sindacali. Le cifre stanziate prevedono un importo base di 3.090 euro lordi che, integrando i contributi legati alle performance dei singoli, può salire a 3.723 euro lordi, fino a toccare i 4.095 euro lordi qualora i beneficiari decidano di trasformare la somma in servizi e beni attraverso il welfare aziendale. La strategia del valore condiviso tra azienda e forza lavoro. L’approccio gestionale di EssilorLuxottica punta a tradurre i successi finanziari in benefici tangibili per la comunità interna.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - EssilorLuxottica: bonus fino a 4.095 euro per i dipendenti italiani Notizie correlate Leggi anche: UniCredit: Bonus fino a 2.770€ e welfare potenziato per i dipendenti italiani. Aumentano anche i buoni pasto dal 2027. UniCredit premia i dipendenti, bonus fino a 2.770 euro e buoni pasto più altiTutti i dipendenti di UniCredit in Italia riceveranno un bonus aziendale fino a 2. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Cosa sta succedendo a Leonardo Maria Del Vecchio? Milleri accusato di dossieraggio. EssilorLuxottica, maxi-premio di risultato ai dipendenti: bonus fino a 4 mila euroL’annuncio è arrivato dopo l’incontro tra sindacati e azienda. Il sostegno sarà erogato entro giugno di quest’anno ... msn.com EssilorLuxottica, premio fino a oltre 4.000 euro per i dipendenti in ItaliaMilano, 22 apr. (askanews) – Premio di risultato fino a oltre 4.000 euro per i dipendenti di EssilorLuxottica in Italia. Lo comunica una nota del gruppo al termine dell’incontro tra le rappresentanze ... askanews.it