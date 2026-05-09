Sul piatto 60mila euro di bonus per i dipendenti meritevoli dell' AltaVita

Da padovaoggi.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In alcune case di riposo pubbliche della provincia padovana, centinaia di dipendenti si occupano quotidianamente dell’assistenza a anziani e persone fragili. Di recente, è stato annunciato un bonus di 60.000 euro destinato ai lavoratori ritenuti meritevoli, una somma che verrà distribuita tra i dipendenti delle strutture. La decisione riguarda il riconoscimento di impegno e dedizione da parte delle persone impegnate in questo settore.

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All'interno delle case di riposo pubbliche padovane, centinaia di lavoratrici e lavoratori dedicano ogni giorno cuore e professionalità all'assistenza degli anziani e delle persone più fragili. Per la Fp Cgil Padova, questo impegno quotidiano richiede un riconoscimento che vada oltre il semplice.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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