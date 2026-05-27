Salviamo l' ex cinema Cristallo | al via la raccolta fondi a Este

Notizia in breve

È iniziata una campagna di crowdfunding promossa dal Club Ignoranti con il patrocinio del Comune di Este, volta a raccogliere fondi per mettere in sicurezza l’ex Cinema Cristallo. La raccolta si rivolge a cittadini e sostenitori interessati a preservare l’edificio. La campagna mira a finanziare interventi di tutela e manutenzione dell’immobile, che si trova in condizioni di deterioramento. La richiesta di contributi è aperta a chi desidera partecipare alla tutela del patrimonio locale.