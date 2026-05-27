Salviamo l' ex cinema Cristallo | al via la raccolta fondi a Este
È iniziata una campagna di crowdfunding promossa dal Club Ignoranti con il patrocinio del Comune di Este, volta a raccogliere fondi per mettere in sicurezza l’ex Cinema Cristallo. La raccolta si rivolge a cittadini e sostenitori interessati a preservare l’edificio. La campagna mira a finanziare interventi di tutela e manutenzione dell’immobile, che si trova in condizioni di deterioramento. La richiesta di contributi è aperta a chi desidera partecipare alla tutela del patrimonio locale.
Da qualche giorno è partita una campagna di crowdfunding promossa dal Club Ignoranti per la messa in sicurezza dell’ex Cinema Cristallo, con il patrocinio del comune di Este.L’immobile, di proprietà del club, è stato per decenni punto di riferimento della vita culturale e sociale della città e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Multisala Cristallo: abbiamo una notizia per tutti i clienti
Notizie e thread social correlati
"Salviamo lo Zodiaco", dal quartiere San Giuseppe parte la raccolta fondi per dare un nuovo futuro al teatroNel quartiere San Giuseppe è partita una raccolta fondi con l'obiettivo di ristrutturare e rilanciare il teatro locale chiamato \
Addio alla 39enne Martina D'Este. Era stata al timone dell'Osteria D'EsteMartina D’Este, 39 anni, nota per aver gestito l’Osteria D’Este a Tolentino, è morta questa mattina.
Si parla di: Firenze, 28 maggio: salviamo le Cascine dal cemento; Firenze, i residenti aprono le porte delle case affacciate sul cantiere dell'ex ospedale San Gallo.
Salviamo l'ex cinema Cristallo: al via la raccolta fondi a EsteL'immobile è di proprietà del Club Ignoranti, che ha lanciato la campagna di crowdfunding con il sostegno dell'Amministrazione comunale. La presidente del gruppo Margarete Aberer: Vogliamo custodire ... padovaoggi.it