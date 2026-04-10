Salviamo lo Zodiaco dal quartiere San Giuseppe parte la raccolta fondi per dare un nuovo futuro al teatro

Nel quartiere San Giuseppe è partita una raccolta fondi con l'obiettivo di ristrutturare e rilanciare il teatro locale chiamato

Un nuovo spazio che sappia raccogliere la creatività della città e restituirla ai suoi stessi cittadini. Quello che muove le associazioni, che in questi mesi stanno tentando di dare nuova vita al Teatro Zodiaco di viale Enrico Mattei, è il bisogno di arricchire l'offerta culturale ravennate. Per. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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Festa di San Giuseppe a San Martino delle Scale: dal 16 al 19 marzo celebrazioni, processione e raccolta per la CaritasMonreale – Quattro giorni di fede, tradizione e solidarietà nell’entroterra palermitano.