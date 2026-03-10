Addio alla 39enne Martina D' Este Era stata al timone dell' Osteria D' Este

Tolentino, 10 marzo 2026 – Un'intera comunità in lacrime per la 39enne Martina D'Este, che si è spenta oggi circondata dall'amore dei suoi cari. Dopo aver lavorato con i genitori, Massimo e Stefania, nella panetteria Dolce Forno, aveva aperto nel centro storico di Tolentino, sempre insieme a loro, l'Osteria D'Este – nata dalla passione per il cibo, i sapori di un tempo, il vino e la gente - rimasta nel cuore di tante persone. Dopo la chiusura, Martina aveva lavorato al Bar Pistacchi e al caffè del teatro Vaccaj. Una ragazza da sempre piena di vita, attiva anche nel volontariato, come la sua famiglia, con la Caritas e il Sermit, nella parrocchia di San Catervo, anche per il profondo legame che la stringeva a don Rino Ramaccioni.