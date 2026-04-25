Un viaggio in treno si è concluso con un arresto per furto aggravato in provincia di Latina. La persona, dopo aver si addormentata durante il tragitto e aver sceso dal treno dopo diverse fermate, ha rubato un'auto per tornare a casa. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato all'arresto dell’individuo sul posto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una serata iniziata con un viaggio in treno e terminata con un arresto per furto aggravato. È la vicenda che ha visto protagonista un trentenne di nazionalità russa, fermato dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina dopo essere stato trovato a bordo di un’auto rubata nelle campagne di Pontinia. Il viaggio in treno e la fermata saltata. Secondo quanto ricostruito, l’uomo lavora a Roma in una struttura alberghiera e vive nella zona nord della provincia di Latina. Giovedì sera, prima di rientrare a casa, si sarebbe concesso un momento di svago. Successivamente, in evidente stato di ebbrezza alcolica, sarebbe salito su un treno diretto verso casa, addormentandosi però durante il tragitto e superando la stazione di Campoleone, dove avrebbe dovuto cambiare convoglio.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Si addormenta sul treno, scende dopo diverse fermate e ruba un’auto per tornare a casa: arrestato in provincia di Latina

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