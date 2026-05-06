Il viaggio tra l'entroterra e la costa toscana può risultare complesso, con vari spostamenti necessari per raggiungere le destinazioni. A Firenze, per esempio, ci sono almeno dodici fermate di treno e un bus che collegano la città alla Versilia. È una situazione che richiede tempo e pianificazione, come si può verificare anche in una giornata di sole come quella di sabato, alla stazione di Santa Maria Novella.

Firenze, 6 maggio 2026 – Brevissimo viaggio nel futuro, cioè fino a dopodomani. Sabato di sole, stazione di Santa Maria Novella. Alle 9,14 il FrecciaRossa 9515 punta il muso verso sud. È atteso a Salerno per le 13.02. Tre ore e 48 minuti spaccati, la porta si apre, scendi cinque scalini e puoi già sentire il profumo dei limoni della costiera amalfitana. Per sedersi davanti a una grigliata di pesce a Castiglione della Pescaia, muovendosi da Santa Maria Novella, il nostro immaginario viaggiatore dovrebbe aspettare un po’ di più. Cinque ore. Cinque ore e quattro minuti per l’esattezza. Possibile? Abbiamo fatto tutti i calcoli, orari alla mano immaginandoci di essere un fiorentino residente nella zona di piazza della Libertà e intenzionato a raggiungere uno dei gioielli della Maremma, senza togliere la macchina dal garage.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Com’è lontano il mare: i difficili viaggi tra entroterra e costa toscana. Firenze: 12 fermate di treno e un bus per la Versilia

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